Complimenti Domotek la città è fiera di voi | gli auguri di Battaglia dopo la vittoria e la Supercoppa

L’amministrazione comunale ha espresso le proprie congratulazioni alla squadra di calcio dopo la vittoria della Supercoppa. In una dichiarazione ufficiale, si è detto che la città è fiera del risultato raggiunto e si sono rivolti gli auguri per il traguardo conseguito. La comunicazione è stata firmata dal rappresentante del Comune, che ha ringraziato la squadra per aver portato soddisfazione alla comunità.

"A nome dell’Amministrazione comunale e di tutti i cittadini voglio esprimere le mie più sentite congratulazioni alla Domotek per il grande traguardo raggiunto con la conquista della Supercoppa. Un importante successo che va oltre la vittoria sportiva, perché è motivo di grande orgoglio per.🔗 Leggi su Reggiotoday.it Notizie correlate Vittoria al tie-break, la Domotek dei sogni fa sua anche la Del Monte Supercoppa A3Doppietta stagionale conquistata, Domotek fa suo il secondo trofeo stagionale e porta Reggio Calabria nuovamente sul tetto della Supercoppa A3. Domotek regina d’Italia: la pallavolo reggina conquista la SupercoppaLa pallavolistica reggina vive un momento di massimo splendore sportivo grazie al successo della Domotek, che ha appena conquistato la Supercoppa... Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Domotek, Martino: Onore a Reggio Emilia. Ma il nostro popolo è straordinario. Ora testa alla finale di Supercoppa · ilreggino.it; Domotek Volley, Polimeni esulta: Questa squadra ha il cuore di una città intera; Domotek Volley-Regio Emilia, Polimeni a StrettoWeb: siamo nati per portare questa città dove non è mai stata | INTERVISTA. Battaglia dopo la vittoria della Supercoppa: ‘Complimenti Domotek, la città è fiera di voi’Il sindaco ff: Successo che è un esempio per i giovani, uno stimolo a credere nei propri sogni e a perseguirli con impegno e dedizione ... citynow.it Complimenti Domotek Volley Reggio Calabria Doppietta stagionale servita: dopo la Coppa Italia arriva anche la DelMonte Supercoppa A3.. Un risultato prestigioso, costruito con qualità, carattere e spirito di squadra. Un grande orgoglio per tutta la città di - facebook.com facebook