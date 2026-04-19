Vittoria al tie-break la Domotek dei sogni fa sua anche la Del Monte Supercoppa A3

La squadra di Reggio Calabria ha vinto la Del Monte Supercoppa A3 battendo l’avversaria al tie-break. Con questa vittoria, la squadra ha conquistato il secondo trofeo della stagione, dopo aver già ottenuto un altro titolo. La partita si è conclusa con un punteggio deciso nel set finale, consentendo alla formazione di portare a casa il trofeo. La vittoria rappresenta un risultato importante per la squadra, che si aggiudica così la competizione nazionale.

Doppietta stagionale conquistata, Domotek fa suo il secondo trofeo stagionale e porta Reggio Calabria nuovamente sul tetto della Supercoppa A3.La favola sportiva amaranto continua, più scintillante che mai. Grinta, atteggiamento, voglia di vincere e rialzarsi dopo lo spareggio per la Serie A2.🔗 Leggi su Reggiotoday.it Notizie correlate Leggi anche: Serie A3, Domotek continua la sua corsa vincente: Terni si piega solo al tie break Serie A3, Domotek ci riprova e va alla conquista della Del Monte SupercoppaQuesto pomeriggio, alle ore 17, la Domotek Volley si gioca il suo secondo trofeo stagionale. Contenuti di approfondimento Si parla di: Pallavolo SuperCoppa A3M – Ancora un atto delle sfide stagionali tra Conad Reggio Emilia– Domotek Reggio Calabria; LOVB, Salt Lake a un passo dal titolo: battuta Austin al tie-break in Gara1.