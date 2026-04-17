Il Liceo classimo Marzolla compie 160 anni | visita straordinaria presso le Istituzioni

Il Liceo classico “Marzolla” di Brindisi celebra 160 anni dalla sua fondazione. Nei giorni 15 e 16 aprile, alcuni studenti delle classi finali hanno partecipato a una visita ufficiale a Roma, visitando le sedi delle istituzioni parlamentari e governative. L’organizzazione dell’evento è stata sostenuta e patrocinata da un deputato. Durante la visita, gli studenti hanno potuto vedere da vicino gli ambienti delle principali sedi istituzionali del paese.

BRINDISI - Nelle giornate del 15 e 16 aprile, alcuni studenti delle classi terminali del Liceo “Marzolla” hanno svolto una visita straordinaria presso le Istituzioni parlamentari e governative a Roma, la cui organizzazione è stata voluta e patrocinata dall’on.le Mauro D'Attis per onorare il.🔗 Leggi su Brindisireport.it Notizie correlate Leggi anche: Vento compie dieci anni: già allevate 160 startup Liceo classico quadriennale: innovazione ed eccellenza al plesso MarzollaBRINDISI - Il liceo classico del polo liceale Marzolla-Leo-Simone-Durano si conferma tra le realtà più innovative e autorevoli del panorama... Approfondimenti e contenuti Si parla di: Presentazione del libro Tra pensieri, Parole e …. Emozioni del Prof. Antonio Cirfeta. La gioia di apprendere. Il Liceo Marzolla di Brindisi compie 160 anniOggi come allora, al liceo classico Benedetto Marzolla si continuano a studiare latino e greco, ma adeguandosi ai tempi. Non più solo le pagine dei vocabolari ma teatro e oratoria, inglese e ... rainews.it Il latino fa scappare gli studenti? Il liceo classico continua a perdere iscrittiLe iscrizioni agli istituti superiori confermano una tendenza ormai strutturale: gli indirizzi con il latino arretrano, quelli senza crescono. Non è solo una questione di numeri, ma di immaginario ... panorama.it