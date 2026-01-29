Liceo classico quadriennale | innovazione ed eccellenza al plesso Marzolla

Il liceo classico di Brindisi, al polo Marzolla, si distingue ancora una volta. Grazie all’ordinamento quadriennale, diventa una delle poche scuole in Italia a offrire questa sperimentazione. La scuola punta su innovazione e qualità, attirando l’attenzione di studenti e famiglie. La sperimentazione, ancora in fase iniziale, mostra già risultati positivi in termini di preparazione e motivazione degli studenti.

BRINDISI - Il liceo classico del polo liceale Marzolla-Leo-Simone-Durano si conferma tra le realtà più innovative e autorevoli del panorama scolastico nazionale grazie all'ordinamento quadriennale, una sperimentazione d'eccellenza che oggi coinvolge solo 11 licei classici in tutta Italia e appena.

