Ferrara | Simulimpresa studenti all’opera per colmare il gap tra scuola e lavoro

Ferrara, dove questa mattina si sono riuniti centinaia di studenti delle scuole superiori, ha visto partire ufficialmente ‘Simulimpresa’, un progetto nato per aiutare i giovani a colmare il divario tra scuola e mondo del lavoro, coinvolgendo le classi in attività pratiche di gestione aziendale per prepararli alle sfide future.

Ferrara: La Scuola Incontra l’Impresa, un Modello Italiano per il Futuro del Lavoro. Ferrara è diventata il cuore pulsante di un’innovativa iniziativa educativa, ‘Simulimpresa’, che coinvolge migliaia di studenti italiani offrendo loro un’esperienza diretta nel mondo del lavoro. Il progetto, attivo in un network internazionale che abbraccia oltre quaranta nazioni, mira a colmare il divario tra formazione scolastica e realtà produttiva, trasformando le aule in ambienti aziendali simulati dove gli studenti possono imparare facendo. Un’Aula che Diventa Azienda: Il Cuore di Simulimpresa. La città emiliana ospita la ‘Centrale nazionale di Simulimpresa’, un’organizzazione che coordina centinaia di imprese virtuali ogni anno.🔗 Leggi su Ameve.eu Musetti: “Duro lavoro fisico per colmare il gap con Sinner e Alcaraz” Musetti ha affrontato un intenso lavoro fisico per ridurre il divario con Sinner e Alcaraz. Donne in agricoltura, il 40% della forza lavoro. Fao: “Colmare gap in istruzione e redditi” Nel settore agricolo, le donne rappresentano circa il 40% della forza lavoro. Contenuti correlati Argomenti discussi: Dove la scuola incontra l’impresa: Gli studenti imparano facendo. Dove la scuola incontra l’impresa: Gli studenti imparano facendoLa città è il centro di ‘Simulimpresa’, un progetto che coinvolge migliaia di studenti in tutta Italia . msn.com