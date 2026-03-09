Compak Sporting Battisti vince l’oro di Eccellenza al 1° Gran Premio Golden di Foligno

Un atleta pesarese ha conquistato la medaglia d’oro di Eccellenza nel corso del primo Gran Premio Golden di Foligno, portando a casa 199 punti su 200 disponibili. La competizione si è svolta al TAV Olimpico di Foligno, coinvolgendo 240 partecipanti provenienti da tutta Italia. La gara di Compak Sporting ha visto protagonisti i migliori specialisti nazionali in questa disciplina.

Lo specialista pesarese centra il successo con 199200 sulle pedane del TAV Olimpico di Foligno. In gara 240 atleti da tutta Italia per la prima edizione della kermesse FITAV. Marco Battisti di Pesaro non si ferma. Dopo il Titolo Invernale e la Club Cup 2026, lo specialista marchigiano ha aggiunto un altro oro al proprio palmarès conquistando la Categoria Eccellenza al 1° Gran Premio Golden di Compak Sporting, andato in scena sabato 7 e domenica 8 marzo sulle pedane del TAV Olimpico di Foligno, in Umbria. Il Gran Premio Golden è una delle novità del calendario federale FITAV — Federazione Italiana Tiro a Volo — dedicato alla specialità amatoriale del percorso caccia.