Nella notte tra sabato e domenica, le forze dell'ordine hanno svolto un controllo nelle aree più frequentate di Como, concentrandosi vicino al Monumento ai Caduti. Durante i controlli, due uomini sono stati trovati in possesso di sostanze stupefacenti e sono stati arrestati. La polizia ha inoltre sequestrato droga e ha identificato alcuni turisti presenti nella zona.

Tra sabato sera e domenica mattina, le pattuglie della polizia di Stato hanno presidiato le zone più frequentate di Como, intercettando due uomini con stupefacenti in prossimità del Monumento ai Caduti. L’operazione si è concentrata nei punti di maggiore aggregazione, dove l’aumento della popolazione locale e dei visitatori, spinto dalla stagione primaverile, ha richiesto un monitoraggio costante su persone, veicoli e locali per garantire la sicurezza pubblica. Pedine sul terreno e accertamenti nelle aree di ritrovo. Il controllo vicino al Monumento ai Caduti ha portato alla luce una situazione delicata che coinvolge un cittadino afghano di 33 anni.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Como, blitz notturno al Monumento: arresti e droga tra i turisti

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