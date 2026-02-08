Incidente in Canal Grande a Venezia Alilaguna in avaria travolge gondole e una barca VIDEO

Un incidente si è verificato questa mattina a Venezia, lungo il Canal Grande. Una barca Alilaguna in avaria ha investito due gondole e un’altra barca, facendo cadere in acqua quattro persone. Sul posto sono arrivati vigili del fuoco, sommozzatori e forze dell’ordine per prestare soccorso. La situazione è sotto controllo, ma le operazioni di recupero sono ancora in corso.

