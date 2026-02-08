Incidente in Canal Grande a Venezia battello Alilaguna in avaria travolge due gondole e una barca | 8 persone in acqua - VIDEO

Questa mattina a Venezia un battello Alilaguna si è improvvisamente bloccato e ha travolto due gondole e una barca. Otto persone sono finite in acqua, ma per fortuna nessuno si è fatto male. Il mezzo è stato subito sequestrato per capire cosa abbia causato il guasto. La scena ha creato molta paura tra i presenti, ma i soccorsi sono intervenuti rapidamente e hanno messo in sicurezza tutti.

Ora il mezzo è sotto sequestro per accertare le cause dell'avaria. Fortunatamente nessuna delle persone coinvolte è rimasta ferita Attimi di paura questa mattina quando un battello Alilaguna in avaria ha perso il controllo ed è finito contro due gondole e una barca, facendo cadere otto person.

