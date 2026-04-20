Commissione Europea UNICEF e OMS | più di 298 000 casi di pertosse e 127.000 di morbillo nel 2024 

Da puntomagazine.it 20 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel 2024, la Commissione Europea, UNICEF e OMS hanno segnalato più di 298.000 casi di pertosse e 127.000 di morbillo. Dal 1974, le vaccinazioni hanno permesso di salvare circa 154 milioni di vite. Dal 2000 al 2024, i casi di rosolia sono diminuiti di oltre il 99%, quelli di difterite del 90% e quelli di parotite del 95%.

154 milioni di vite salvate con le vaccinazioni dal 1974; Dal 2000 al 2024, i casi di rosolia sono diminuiti di oltre il 99%, quelli di difterite del 90% e quelli di parotite del 95%. 20 aprile 2026 – I n occasione dell’inizio della 20ª Settimana Europea delle Vaccinazioni,  celebriamo gli incredibili progressi compiuti dalla vaccinazione nella tutela della salute delle persone negli ultimi due decenni e chiediamo una leadership coraggiosa e un maggiore impegno per sostenere questi progressi negli anni a venire. Nel 2007 la Settimana europea della vaccinazione è stata lanciata in 53 paesi dell’Europa e dell’Asia centrale per sensibilizzare l’opinione pubblica sulla necessità e sul diritto di ogni bambino di essere protetto dalle malattie prevenibili con un vaccino.🔗 Leggi su Puntomagazine.it

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© Puntomagazine.it - Commissione Europea, UNICEF e OMS: più di 298 000 casi di pertosse e 127.000 di morbillo nel 2024 

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