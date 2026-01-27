In Regno Unito troppi casi e decessi per morbillo l’Oms toglie lo status di Paese ‘free’

La riacutizzazione del morbillo nel Regno Unito ha portato l’Organizzazione mondiale della sanità a rivedere la classificazione del Paese, che non è più considerato ‘libero’ dalla malattia. Questo cambiamento riflette un aumento dei casi e dei decessi, evidenziando l’importanza di monitorare e promuovere la vaccinazione per prevenire ulteriori diffusione.

(Adnkronos) – L'Organizzazione mondiale della sanità ha dichiarato di "non classificare" più la Gran Bretagna come Paese 'libero' dal morbillo "perché la malattia si è ristabilita". Il Regno Unito è uno dei sei paesi in Europa e Asia centrale che, secondo l'Oms, non sono più liberi dal morbillo; gli altri sono Spagna, Austria, Armenia, Azerbaigian.

