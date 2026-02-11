Morbillo in calo nel 2025 ma UNICEF e OMS avvertono | Rischio epidemie ancora alto

Nel 2025 i casi di morbillo sono diminuiti del 75% in Europa e Asia centrale. Nonostante il calo, l’UNICEF e l’OMS avvertono che il virus continua a circolare e il rischio di epidemie resta alto. Le agenzie chiedono di aumentare le vaccinazioni e intensificare i controlli.

Nel 2025 i casi di morbillo in Europa e Asia centrale crollano del 75%, ma il virus continua a circolare e le agenzie ONU chiedono più vaccinazioni e sorveglianza. Crollo dei casi nel 2025, ma rischio ancora presente. 11 febbraio 2026 – Secondo i dati preliminari di 53 Paesi della regione europea dell'OMS, nel 2025 i casi di morbillo in Europa e Asia centrale sono diminuiti drasticamente rispetto al 2024. Complessivamente, sono stati registrati 33.998 casi, quasi il 75% in meno rispetto ai 127.412 dell'anno precedente. Una riduzione frutto delle campagne vaccinali e delle risposte alle epidemie, ma tutt'altro che definitiva.

