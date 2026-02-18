Ottanta avvocati hanno protestato contro Greco, presidente del Consiglio nazionale forense, accusandolo di promuovere il Sì al referendum sulla giustizia a nome di tutta la categoria. Greco ha respinto le accuse, sostenendo di agire nel rispetto della sua posizione. La discussione è arrivata a un punto di rottura, con lettere ufficiali scambiate tra le parti e un acceso dibattito interno al Cnf.

Botta e risposta, con tanto di lettere protocollate, dentro al Consiglio nazionale forense, Cnf, l’organismo istituzionale dell’intera avvocatura, come il Csm (quasi) per i magistrati. Almeno una ottantina di avvocati hanno scritto una lettera di protesta al presidente Francesco Greco, accusato di faziosità e di uso improprio della funzione, per aver espresso la sua personale posizione favorevole alla riforma costituzionale come se fosse quella di tutti gli avvocati, con tanto di pubblicazione dei suoi interventi sul sito ufficiale del Cnf. La replica di Greco è singolare: si dice d’accordo con loro, dato che non è stato lui ad autorizzare la pubblicazione delle interviste sul sito del Consiglio e, comunque, ha sempre parlato a titolo personale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Referendum giustizia, 80 avvocati contro Greco (Consiglio forense): “Sostiene il Sì a nome della categoria”. Lui nega

