Come sta andando la lotta contro i prezzacci oltre confine | cosa conviene qui e cosa conviene là

Nelle aree di confine, le autorità hanno segnalato una forte presenza di automobili con targhe straniere, in particolare croate e slovene, in prossimità di tre parcheggi quasi pieni. Sono stati osservati anche carrelli di spesa difficili da trovare e famiglie con bambini che giocano e si muovono tra i veicoli. Le attività di controllo e monitoraggio continuano per gestire la situazione e verificare eventuali violazioni delle normative vigenti.

Tre piani di parcheggio quasi completi, pieni di automobili con targa croata e slovena, carrelli introvabili, bambini che corrono e gridano, mamme severe che li chiamano, papà che trascinano lo ‘spesone’. È un boom commerciale che non si vedeva a Trieste dai tempi del Ponterosso degli ultimi anni.🔗 Leggi su Triesteprima.it

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