Bonus e sgravi per under 35 che avviano un’attività | cosa cambia e cosa conviene sapere

Sono in arrivo nuovi incentivi per i giovani che vogliono mettere su un’attività. Il Governo ha messo a disposizione sgravi e bonus specifici per gli under 35 disoccupati, con l’obiettivo di aiutare chi decide di aprire un’impresa. Si tratta di un intervento diretto, che punta a facilitare l’autoimpiego nei settori più strategici, come digitale, tecnologia ed ecologia. Per molti giovani, questa potrebbe essere l’occasione giusta per avviare un’attività senza affrontare costi troppo elevati.

Aprire un'impresa o avviare un'attività autonoma non è semplice, soprattutto per i giovani. Per questo il Decreto Coesione ha introdotto una serie di incentivi rivolti ai disoccupati under 35, con l'obiettivo di sostenere l'autoimpiego nei settori strategici per la transizione digitale, tecnologica ed ecologica. Dopo le prime istruzioni fornite dall'Inps a fine novembre 2025, a inizio 2026 sono arrivati chiarimenti importanti, che ampliano la platea dei beneficiari e rendono la misura più accessibile. Vediamo, allora, in cosa consiste l'incentivo, quali sono le novità e a chi conviene prestare attenzione.

Nel 2026, il panorama degli incentivi e delle agevolazioni in Italia subirà importanti cambiamenti: alcuni bonus saranno confermati, altri modificati e alcuni scompariranno.

La Legge di Bilancio 2026 apporta novità e conferme ai bonus casa, strumenti fondamentali per le ristrutturazioni e l’efficientamento energetico.

