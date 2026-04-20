Come salvare Monza dalla morsa del traffico e dello smog | una soluzione c' è da anni

A Monza, la congestione del traffico e i livelli di smog rappresentano una sfida da anni. Mentre si attende l’installazione della metropolitana, le autorità cercano alternative per migliorare i collegamenti pubblici e facilitare gli spostamenti dei residenti. La questione riguarda l’efficienza dei mezzi disponibili e le strategie adottate per ridurre il traffico cittadino. Nessuna decisione definitiva è stata ancora presa, ma l’obiettivo resta quello di trovare soluzioni concrete.

In attesa dell’arrivo della metropolitana a Monza bisogna trovare una soluzione per garantire ai cittadini di muoversi bene coi mezzi pubblici. Il modo di muoversi agevolmente (e in modo green) in città e verso Milano arriverà certamente quando le 7 fermate della metropolitana saranno attive nel.🔗 Leggi su Monzatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Monza, rivoluzione attorno all’ospedale: parcheggi interrati e piste sicure contro la morsa del traffico Nella morsa del traffico in fuga dalla Mi-Meda. I sindaci temono il caosC’è preoccupazione a Cesano Maderno per gli effetti che avranno i cantieri di Pedemontana sulla viabilità locale e in particolare sulla Nazionale dei... Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: PRIMAVERA 1: MONZA-FROSINONE 1-2; Il progetto per salvare la metrotranvia e portarla a Seregno (malgrado i 120 milioni di extracosti); Un Monza da promozione ferma la Sampdoria; Tabellino partita Como vs Monza. Ai microfoni di Storytime con Gianluca Nicoscia - Legale Rappresentante di Edil Service, Monza. - facebook.com facebook Fatture false per 178 milioni: maxi frode tra Monza, Milano e Prato. Sequestrati ville e immobili milano.repubblica.it/cronaca/2026/0… x.com