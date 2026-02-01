Nella morsa del traffico in fuga dalla Mi-Meda I sindaci temono il caos

La viabilità a Cesano Maderno si blocca sotto gli occhi di tutti. I lavori di Pedemontana stanno creando lunghi ingorghi sulla Nazionale dei Giovi, e i sindaci temono il caos che potrebbe durare settimane. La zona è in tilt, e le auto si accumulano tra code infinite. La gente protesta, mentre le autorità cercano soluzioni per alleviare la situazione.

C’è preoccupazione a Cesano Maderno per gli effetti che avranno i cantieri di Pedemontana sulla viabilità locale e in particolare sulla Nazionale dei Giovi. Sono le stesse preoccupazioni dei sindaci di Lentate sul Seveso, Barlassina, Seveso e Bovisio Masciago, che temono una invasione di traffico pendolare verso Milano al mattino e verso Como la sera, prima per evitare i cantieri sulla Milano-Meda e poi, una volta completata la trasformazione in Autostrada Pedemontana, per evitare il pedaggio. Una preoccupazione espressa già in più occasioni e che dopo il confronto in Prefettura prova a lasciare spazio agli impegni concreti per limitare il più possibile i disagi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

