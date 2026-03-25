Monza rivoluzione attorno all’ospedale | parcheggi interrati e piste sicure contro la morsa del traffico

A Monza, nelle prossime settimane, saranno avviati lavori per realizzare parcheggi interrati e piste ciclabili lungo le strade che circondano l’ospedale. La decisione è stata presa dalla giunta comunale attraverso un documento di indirizzo volto a ridurre il traffico, migliorare la sicurezza degli utenti e favorire una mobilità più sostenibile nella zona. I progetti riguardano interventi specifici per la viabilità locale.

Monza, 25 marzo 2026 – La viabilità attorno all’ospedale cambierà volto. La giunta ha approvato un documento di indirizzo che punta a decongestionamento, sicurezza stradale e mobilità. Migliorare viabilità e parcheggi nell’area del San Gerardo si dovrà tradurre anche in un potenziamento di percorsi di mobilità dolce, con la conseguente riduzione di impatti ambientali e acustici. Aspetti da coniugare anche con l’arrivo della metropolitana M5. Analisi viabilistica e progetti prioritari. Si partirà da una analisi viabilistica dettagliata del quartiere attorno al San Gerardo. Tre i lotti previsti. Anzitutto progetto Gronda Nord, per migliorare le condizioni viabilistiche e l’accessibilità del comparto dell'Ospedale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Monza, rivoluzione attorno all’ospedale: parcheggi interrati e piste sicure contro la morsa del traffico Articoli correlati Leggi anche: "Ancora più traffico e meno parcheggi": i residenti contro la nuova piazza a Monza Fiumicino nella morsa del maltempo: grandine sulle piste e Focene allagataFiumicino, 12 marzo 2026 – Fiumicino si è svegliata sotto una violenta ondata di maltempo.