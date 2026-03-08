Recentemente, nel Golfo Persico sono state osservate navi che si comportano in modo anomalo a causa di un attacco di jamming. Le forze israeliane e statunitensi sono coinvolte in operazioni contro le forze iraniane, e le immagini satellitari mostrano navi che reagiscono a segnali disturbati. La situazione ha attirato l’attenzione internazionale per le stranezze riscontrate nel traffico marittimo della zona.

In questi giorni di violento scontro tra le forze israeliane e statunitensi contro quelle iraniane stiamo assistendo a delle immagini satellitari a dir poco singolari. Mentre i cieli si infiammano, le mappe radar marittime impazziscono, arrivando a mostrare navi disposte in posizioni strane, oppure individuate vicino a una centrale nucleare, o nei pressi di un aeroporto. Cosa sta succedendo? Oltre 1.100 imbarcazioni hanno subito interferenze ai sistemi GPS e AIS (Automatic Identification System) in sole 24 ore. Le navi, che si trovavano nel Golfo Persico, hanno riscontrato delle anomalie ai loro sistemi di navigazione, che indicavano posizioni errate. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Il jamming fa impazzire le navi nel Golfo Persico

Il jamming fa impazzire le navi nel Golfo Persico: cosa sta succedendoIn questi giorni di violento scontro tra le forze israeliane e statunitensi contro quelle iraniane stiamo assistendo a delle immagini satellitari a...

Diplomazia in panne e navi americane nel Golfo Persico. Tra Usa e Iran è già iniziata l’escalationMentre prosegue lo stallo diplomatico tra Usa e Iran, Trump invia altre navi da guerra nel Golfo Persico e avvicina sempre più il blitz.

Contenuti e approfondimenti su Golfo Persico.

Navi impazzite nel Golfo Persico per colpa del jamming, quei cerchi vicino alla centrale nucleareMille navi impazzite, segnalate addirittura vicino a una centrale nucleare o a un aeroporto. Lo scoppio della guerra trasporta in Medio Oriente ... msn.com

Il petrolio fa 90 (dollari). Trump danza sulle paure: È solo una fiammataIl Golfo Persico si sta riempendo di greggio. Il Qatar allarma i mercati: presto i barili a 150 dollari e crollo dell'economia mondiale. In una settimana di ... huffingtonpost.it