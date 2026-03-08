Negli ultimi giorni, le navi nel Golfo Persico sono state coinvolte in episodi di jamming che hanno alterato le comunicazioni. Le immagini satellitari mostrano dispositivi sospetti che disturbano i segnali radio e satellitari delle imbarcazioni presenti nella zona. Questa situazione si inserisce in un contesto di tensione tra le forze israeliane e statunitensi e quelle iraniane. Fino ad ora, non sono stati resi noti dettagli sui responsabili di queste interferenze.

In questi giorni di violento scontro tra le forze israeliane e statunitensi contro quelle iraniane stiamo assistendo a delle immagini satellitari a dir poco singolari. Mentre i cieli si infiammano, le mappe radar marittime impazziscono, arrivando a mostrare navi disposte in posizioni strane, oppure individuate vicino a una centrale nucleare, o nei pressi di un aeroporto. Cosa sta succedendo? Oltre 1.100 imbarcazioni hanno subito interferenze ai sistemi GPS e AIS (Automatic Identification System) in sole 24 ore. Le navi, che si trovavano nel Golfo Persico, hanno riscontrato delle anomalie ai loro sistemi di navigazione, che indicavano posizioni errate. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Il jamming fa impazzire le navi nel Golfo Persico: cosa sta succedendo

Diplomazia in panne e navi americane nel Golfo Persico. Tra Usa e Iran è già iniziata l’escalationMentre prosegue lo stallo diplomatico tra Usa e Iran, Trump invia altre navi da guerra nel Golfo Persico e avvicina sempre più il blitz.

"Italia in aiuto nel Golfo persico? Valutiamo". Cosa ha detto il ministro Crosetto...Il ministro della Difesa Guido Crosetto è intervenuto per commentare la posizione dell'Italia in merito al conflitto in Iran.

Una raccolta di contenuti su Golfo Persico.

Navi impazzite nel Golfo Persico per colpa del jamming, quei cerchi vicino alla centrale nucleareMille navi impazzite, segnalate addirittura vicino a una centrale nucleare o a un aeroporto. Lo scoppio della guerra trasporta in Medio Oriente ... msn.com

Il petrolio fa 90 (dollari). Trump danza sulle paure: È solo una fiammataIl Golfo Persico si sta riempendo di greggio. Il Qatar allarma i mercati: presto i barili a 150 dollari e crollo dell'economia mondiale. In una settimana di ... huffingtonpost.it