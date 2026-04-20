Com’è morto Gabriele Vaccaro | il colpo di cacciavite la ferita all’apparenza lieve l’emorragia fatale

Un giovane di 25 anni è deceduto dopo un episodio avvenuto durante una serata tra amici. Secondo le prime ricostruzioni, durante una lite, è stato colpito con un cacciavite. La ferita, inizialmente sembrata lieve, ha causato un’emorragia fatale. L’incidente si è verificato a Pavia nella notte tra sabato e domenica. La polizia ha avviato indagini per chiarire i dettagli dell’accaduto.

Pavia, 20 aprile 2026 – Una vita spezzata a 25 anni. Un sabato sera tra amici, una lite all’apparenza banale, ma conclusa in una violenta aggressione, in un parcheggio del centro, da parte di un gruppetto di altri giovani, quattro o cinque pare stranieri, fuggiti e ora ricercati dalla polizia che indaga per omicidio. Gabriele Vaccaro, 25enne originario di Favara, in provincia di Agrigento, domiciliato a Broni, è morto nella sala operatoria del Policlinico San Matteo di Pavia. Dalla Sicilia si era trasferito da pochi mesi per lavorare in un centro logistico delle Poste a Stradella. Con lui c’erano due amici, uno dei quali ferito, però lievemente, all’addome.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Com’è morto Gabriele Vaccaro: il colpo di cacciavite, la ferita all’apparenza lieve, l’emorragia fatale Notizie correlate Gioielliere morto dopo l’aggressione da parte del figlio, l’autopsia: "Fatale un'emorragia cerebrale"L'esame autoptico, eseguito dal medico legale Cristian D'Ovidio, ha consentito di accertare le cause del decesso e di fornire elementi utili a... Accoltellato nella notte a Pavia, muore il 25enne agrigentino Gabriele VaccaroSi chiamava Gabriele Vaccaro il ragazzo di 25 anni aggredito nella notte a Pavia , nel parcheggio dell’area Cattaneo, nei pressi del centro storico. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Chi è Gabriele Vaccaro, il 25enne ucciso a Pavia: l’amore per la famiglia, la passione per il calcio e il lavoro al nord; Favara sotto shock per l'omicidio di Gabriele, il sindaco: Dolore inimmaginabile; Pavia, Gabriele Vaccaro ucciso a coltellate in un parcheggio durante una rissa: la lite per una ragazza. Tre portati in Questura; Omicidio di Gabriele Vaccaro a Pavia, tre giovani portati in questura: uno è minorenne. Com’è morto Gabriele Vaccaro: il colpo di cacciavite, la ferita all’apparenza lieve, l’emorragia fataleIl dramma del venticinquenne siciliano deceduto in ospedale: subito dopo l’aggressione nel parcheggio era andato a casa di un amico, ritenendo inizialmente di non aver bisogno di soccorsi. In serata p ... ilgiorno.it L’omicidio di Gabriele Vaccaro, tre giovani portati in questura (uno è minorenne)Tre giovani sono stati portati in questura nell’ambito delle indagini sull’omicidio di Gabriele Vaccaro, il venticinquenne di Favara ucciso ieri notte all’uscita di un locale a Pavia ... grandangoloagrigento.it Morte Gabriele Vaccaro: il giovane ha chiesto agli amici di portarlo a casa Prima ricostruzione dell'incredibile tragedia avvenuta a Pavia... - facebook.com facebook Accoltellato in piena notte a due passi dal centro di Pavia. È successo questa notte, poco dopo le tre e trenta quando la vittima, Gabriele Vaccaro, 25 anni, insieme a due amici stava recuperando l’auto lasciata nella ex area Cattaneo, vicino alla basilica di San x.com