Accoltellato nella notte a Pavia muore il 25enne agrigentino Gabriele Vaccaro

Nella notte a Pavia, un giovane di 25 anni originario di Agrigento è stato accoltellato in un parcheggio vicino al centro storico. L’episodio si è verificato nell’area Cattaneo, dove il ragazzo è stato ferito e ha perso la vita poco dopo. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le circostanze dell’aggressione.

Si chiamava Gabriele Vaccaro il ragazzo di 25 anni aggredito nella notte a Pavia, nel parcheggio dell’area Cattaneo, nei pressi del centro storico. Originario di Favara, in provincia di Agrigento, si era trasferito da anni nel Pavese: viveva a Broni e lavorava a Stradella. L’aggressione dopo la serata Il fatto è avvenuto intorno alle 3.30, al termine di una serata trascorsa in un locale cittadino insieme a due amici. Secondo una prima ricostruzione, i tre si erano recati nel parcheggio per recuperare l’auto quando è scoppiata una discussione con un altro gruppo di persone, vicino alla colonnina per il pagamento. La lite è degenerata rapidamente e il 25enne è stato colpito al collo, probabilmente con un cacciavite, come emergerebbe dai primi accertamenti medico-legali.🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Accoltellato nella notte a Pavia, muore il 25enne agrigentino Gabriele Vaccaro Notizie correlate Accoltellato nella notte a Pavia, muore un 25enneUn ragazzo di 25 anni è morto al Policlinico San Matteo di Pavia dopo essere stato accoltellato nella notte nel parcheggio dell’area Cattaneo, nelle... Omicidio di Gabriele Vaccaro nel parcheggio a Pavia, 25enne ucciso a coltellate nella lite dopo la serataOmicidio nella notte a Pavia: un ragazzo di 25 anni, Gabriele Vaccaro, è stato ucciso a coltellate al culmine di una lite scoppiata in un parcheggio... Contenuti utili per approfondire Accoltellato in un parcheggio a Pavia, Gabriele Vaccaro muore a 25 anni: colpito al collo con un cacciavite. Ferito un altro ragazzoPAVIA - Sangue e morte a Pavia: un ragazzo di 25 anni è morto al Policlinico San Matteo dopo essere stato accoltellato questa notte nel parcheggio dell'area Cattaneo, ... ilmessaggero.it Omicidio in un parcheggio a Pavia, ecco chi è la vittima: ora è caccia agli aggressoriAl vaglio le telecamere per ricostruire la dinamica della morte di Gabriele Vaccaro, originario di Favara: in corso gli interrogatori degli amici che erano ... laprovinciapavese.gelocal.it