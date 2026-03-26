Un uomo di 86 anni, gioielliere di Pescara, è deceduto in ospedale a causa di un’emorragia cerebrale. La morte è avvenuta dopo essere stato aggredito dal suo stesso figlio lo scorso 8 marzo in un’abitazione di Porta Nuova. L’autopsia ha confermato che la causa del decesso sono state le gravi lesioni riportate durante l’aggressione.

L'esame autoptico, eseguito dal medico legale Cristian D'Ovidio, ha consentito di accertare le cause del decesso e di fornire elementi utili a ricostruire la dinamica dei fatti È un’emorragia cerebrale la causa del decesso di Romolo Luciano, il gioielliere 86enne di Pescara morto in ospedale a causa delle gravi lesioni riportate in seguito a una presunta aggressione da parte del figlio, avvenuta lo scorso 8 marzo in un'abitazione di Porta Nuova. È quanto emerso dall’autopsia eseguita dal medico legale Cristian D’Ovidio nella mattinata di giovedì 26 marzo. L’esame autoptico, svolto all’ospedale di Pescara e durato circa quattro ore e mezza, ha consentito di accertare le cause del decesso e di fornire elementi utili per la ricostruzione della dinamica. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

© Ilpescara.it - Gioielliere morto dopo l’aggressione da parte del figlio, l’autopsia: "Fatale un'emorragia cerebrale"

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