Justin Theroux torna a far parlare di sé. L’attore ha fatto un’ulteriore prova di sé, ricordando che sa interpretare i personaggi dei business man pericolosi come pochi altri. Nel film, la sua presenza si fa notare e conferma il suo talento nel ruolo. Theroux si conferma uno degli attori più versatili e pronti a sorprendere il pubblico.

Justin Theroux, che ha spiccato tra i protagonisti di Fallout 2, ha un curriculum più corposo di quello che si vede di solito per un attore della sua bellezza. Naturalmente è a suo agio in progetti di prestigio come la miniserie John Adams o la biografia di Ruth Bader Ginsburg Una giusta causa. La sua amicizia con superstar dell'alt-comedy come Amy Sedaris e The State lo ha portato a comparire nel film Strangers With Candy o a interpretare un carismatico abitante di una comune in Nudi e felici. È anche una presenza gradita in esperimenti di genere come Maniac di Netflix o Infiltrati alla Casa Bianca - The White House Plumbers di HBO. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - In Fallout 2, Justin Theroux ci ha ricordato che nessuno interpreta i business man pericolosi meglio di lui

Approfondimenti su Fallout 2

Con l’attesissima seconda stagione di Fallout alle porte, cresce l’interesse per il destino di Mr.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Fallout 2

Fallout 2, la showrunner rivela il destino di Robert House nelle prossime stagioniFallout 2: la showrunner svela il mistero dell'algoritmo di House e la connessione segreta con Cooper. Cosa riserva la terza stagione per il Ghoul? msn.com

Fallout 2: Justin Theroux e Walton Goggins nell’apocalisse del sogno americanoJustin Theroux debutta nella seconda stagione della serie Prime Video coinvolto sul set dall'amico Walton Goggins. Tra le rovine di una New Vegas futuristica, i due attori riflettono sui temi centrali ... quotidiano.net

Arriverà questo 29 Aprile, e sempre dal cult del 2006 ritornano anche il regista David Frankel e la sceneggiatrice Aline Brosh McKenna. Nel cast Kenneth Branagh, Simone Ashley, Justin Theroux e Lucy Liu , con Lady Gaga "special guest"! #Cinema x.com

Inland Empire – L’impero della mente di David Lynch con Laura Dern, Jeremy Irons, Justin Theroux, Harry Dean Stanton. Martedì 20 gennaio v.o.s. spettacoli ore: 21:00. Mercoledì 21 gennaio spettacoli ore: 21:00. www.cinemaadriano.it facebook