In Fallout 2 Justin Theroux ci ha ricordato che nessuno interpreta i business man pericolosi meglio di lui
Justin Theroux torna a far parlare di sé. L’attore ha fatto un’ulteriore prova di sé, ricordando che sa interpretare i personaggi dei business man pericolosi come pochi altri. Nel film, la sua presenza si fa notare e conferma il suo talento nel ruolo. Theroux si conferma uno degli attori più versatili e pronti a sorprendere il pubblico.
Justin Theroux, che ha spiccato tra i protagonisti di Fallout 2, ha un curriculum più corposo di quello che si vede di solito per un attore della sua bellezza. Naturalmente è a suo agio in progetti di prestigio come la miniserie John Adams o la biografia di Ruth Bader Ginsburg Una giusta causa. La sua amicizia con superstar dell'alt-comedy come Amy Sedaris e The State lo ha portato a comparire nel film Strangers With Candy o a interpretare un carismatico abitante di una comune in Nudi e felici. È anche una presenza gradita in esperimenti di genere come Maniac di Netflix o Infiltrati alla Casa Bianca - The White House Plumbers di HBO. 🔗 Leggi su Gqitalia.it
"Fallout 2": Justin Theroux e Walton Goggins nell'apocalisse del sogno americano
Fallout 2: Mr. House è vivo? Justin Theroux paragona il magnate di New Vegas ai miliardari della tecnologia
Con l'attesissima seconda stagione di Fallout alle porte, cresce l'interesse per il destino di Mr.
Fallout 2, la showrunner rivela il destino di Robert House nelle prossime stagioni
Fallout 2: Justin Theroux e Walton Goggins nell'apocalisse del sogno americano
Arriverà questo 29 Aprile, e sempre dal cult del 2006 ritornano anche il regista David Frankel e la sceneggiatrice Aline Brosh McKenna. Nel cast Kenneth Branagh, Simone Ashley, Justin Theroux e Lucy Liu , con Lady Gaga "special guest"! #Cinema x.com
Inland Empire – L’impero della mente di David Lynch con Laura Dern, Jeremy Irons, Justin Theroux, Harry Dean Stanton. Martedì 20 gennaio v.o.s. spettacoli ore: 21:00. Mercoledì 21 gennaio spettacoli ore: 21:00. www.cinemaadriano.it facebook
