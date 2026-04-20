' Comacchio a Teatro' si chiude la stagione con il recupero dello spettacolo ' Le Fuggitive’
La stagione 2026 di ‘Comacchio a Teatro’ si conclude martedì 21 alle ore 21 presso Palazzo Bellini. La serata prevede il recupero dello spettacolo ‘Le Fuggitive’, scritto da Gaia De Laurentiis e Paola Quattrini. L’evento rappresenta l’ultima occasione per il pubblico di assistere a questa produzione dopo i mesi di programmazione che hanno visto vari appuntamenti teatrali nella città.
Martedì 21 (ore 21) la stagione 2026 di ‘Comacchio a Teatro’ si chiude, presso Palazzo Bellini di Comacchio, con il recupero dello spettacolo ‘Le Fuggitive’ di Gaia De Laurentiis e Paola Quattrini. Una commedia brillante che affronta temi come la solitudine, l’amicizia, il desiderio di libertà e.🔗 Leggi su Ferraratoday.it
Notizie correlate
'Comacchio a Teatro', ultimi appuntamenti della stagione con tre serate: il programmaVenerdì 17 alla Sala Polivalente di Comacchio (ore 21) arriva ‘Proscenio Teatro’ con la commedia shakespeariana ‘Molto rumore per nulla’, mentre...
Teatro Dante: la stagione si chiude con “Vicini di casa”A chiudere il cartellone sarà lo spettacolo “Vicini di casa”, tratto dalla commedia Sentimental di Cesc Gay, con Amanda Sandrelli e Gigio Alberti,...
Contenuti utili per approfondire
Temi più discussi: 'Comacchio a Teatro', ultimi appuntamenti della stagione con tre serate: il programma; Comacchio a Teatro prosegue con Molto rumore per nulla; Concorso Pavone D’Oro, Luca Tezzon centra il premio della critica.
’Comacchio a Teatro’. Si parte il 9 gennaio con la band FlexusÈ stato presentato il programma dell’edizione 2026 di Comacchio a Teatro, il cartellone della sala polivalente di Palazzo Bellini in... È stato presentato il programma dell’edizione 2026 di Comacchio ... ilrestodelcarlino.it
Torna Comacchio a teatro. Stasera il tributo a DallaSi apre stasera alle 21 sul palco della sala polivalente di Palazzo Bellini la XIV stagione teatrale di Comacchio con i Flexus, con Gianluca Magnani, voce e chitarre, Andrea Cerè, basso e cori, Enrico ... ilrestodelcarlino.it
Casone donnabona, valli di Comacchio. - facebook.com facebook