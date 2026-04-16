' Comacchio a Teatro' ultimi appuntamenti della stagione con tre serate | il programma

A Comacchio, gli ultimi eventi della stagione teatrale si svolgeranno presso la Sala Polivalente con due appuntamenti in programma. Venerdì 17 alle 21 sarà rappresentata la commedia di William Shakespeare “Molto rumore per nulla” a cura di Proscenio Teatro. Martedì 21, sempre alle 21, si terrà la replica dello spettacolo “Le Fuggitive”, scritto da Gaia De Laurentiis e Paola Quattrini.

Venerdì 17 alla Sala Polivalente di Comacchio (ore 21) arriva ‘Proscenio Teatro’ con la commedia shakespeariana ‘Molto rumore per nulla’, mentre martedì 21 (ore 21) si chiude con il recupero dello spettacolo ‘Le Fuggitive’ di Gaia De Laurentiis e Paola Quattrini. Sul palco del De Micheli di.🔗 Leggi su Ferraratoday.it

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