Colpo da film in gioielleria in stile ‘I soliti ignoti’ rubati preziosi per 60mila euro | presi i banditi

A Forlì, due uomini hanno scassinato una gioielleria e rubato gioielli per un valore di 60 mila euro. I ladri sono entrati sfruttando un tunnel scavato dall’edificio che in passato ospitava la Polizia. La polizia ha individuato e arrestato i sospetti poco dopo il colpo. L’azione è avvenuta nella notte, senza che ci siano state resistenze o feriti.

Forlì, 27 febbraio 2026 – Dopo aver scavato un tunnel dall'immobile che anni fa ospitava la Polizia locale, erano entrati nella gioielleria adiacente, rubando merce per un valore di 60mila euro; i due presunti responsabili del furto - le cui modalità ricordano la trama de 'I soliti ignoti' di Monicelli (lì i ladruncoli finirono cenando con una pasta e ceci) -, sono stati arrestati dalla Polizia di Stato. Il colpo è stato effettuato nella notte tra mercoledì 28 e giovedì 29 gennaio; nel mirino era finita la gioielleria Valpiani, in corso della Repubblica 101, a Forlì. Erano stati i titolari dell'attività, tornati in negozio dopo che era scattato l'allarme, a scoprire il furto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Sembravano pepite, ma erano "solo" calcoli renali: l'audace colpo dei soliti ignoti è avvenuto a PordenoneUna vicenda che oscilla tra il grottesco e il surreale si è consumata lo scorso 16 febbraio a Pordenone, trasformando un comune furto in abitazione...

Caschi, estintori e mazze: rapinatori alla gioielleria del centro commerciale. Bottino da 60mila euro

