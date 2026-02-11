Malore mentre lavora in azienda | uomo soccorso dall' eliambulanza

Questa mattina a Bedizzole, un uomo ha accusato un improvviso malore mentre lavorava in azienda. Sul posto sono arrivati subito i soccorsi del 118, che hanno fatto intervenire l’eliambulanza per portarlo in ospedale. La situazione è sotto controllo, ma ancora non si conoscono i dettagli sulle sue condizioni.

Un improvviso malore ha mobilitato i soccorsi del 118 nella mattinata di oggi, mercoledì 11 febbraio, a Bedizzole. Poco prima delle 9, un uomo di 55 anni si è sentito male mentre si trovava al lavoro all’interno di un'azienda di via BenacoL’allarme è scattato immediatamente e sul posto è.🔗 Leggi su Bresciatoday.it Approfondimenti su Bedizzole Malore Scivola mentre arrampica sul ghiaccio: ragazzo soccorso dall’eliambulanza Nel pomeriggio di sabato 20 dicembre, in alta quota, un ragazzo di 26 anni è rimasto coinvolto in un incidente mentre scalava una cascata di ghiaccio nei pressi del Lago D’Avio a Edolo. Auto si ribalta dopo lo schianto: uomo soccorso dall’eliambulanza La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Bedizzole Malore Argomenti discussi: Malore mentre è al lavoro, operaio elitrasportato a Cattinara; Malore mentre è al lavoro, operaio di 62 anni muore a Sestu; Malore in macchina mentre va al lavoro: Sabbio piange Tony, morto a 54 anni; Tragedia sul lavoro, operaio di 55 anni muore schiacciato da struttura metallica. Malore improvviso in magazzino: operaio muore durante il turno a Paullo Il 52enne si è accasciato mentre stava lavorando nel polo logistico Number One: inutili i soccorsi dei colleghi e dei sanitari. Esclusa ogni ipotesi di infortunio sul lavoro #cronaca #Pa - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.