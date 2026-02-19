Dà un testata una donna e la minaccia con l’ascia | arrestato straniero

Un uomo di 25 anni, proveniente dal Benin, ha preso una testata e minacciato una donna con un’ascia. La scena si è svolta nel quartiere, dove l’uomo da settimane disturbava la quiete pubblica. La vittima ha chiamato le forze dell’ordine, che sono intervenute rapidamente. L’aggressore, che si aggirava armato, è stato subito arrestato. La polizia ha sequestrato l’arma e portato l’uomo in caserma. La comunità si chiede come sia stato possibile che si protraggono simili episodi.

È stato arrestato, mercoledì pomeriggio, l’uomo di 25 anni originario del Benin che, da mesi, terrorizzava gli abitanti della zona in cui si era installato, in un alloggio di fortuna, nella località di Cascina Colombara a Saronno (Varese). Diversi atteggiamenti aggressivi erano stati denunciati. Tra questi l’aggressione a una donna, colpita con una testata, ma anche varie minacce con un’ascia, danneggiamenti e altro ancora. La polizia locale era intervenuta sgomberando la baracca in cui viveva l’uomo (un richiedente asilo che, come tale, non può essere espulso dal Paese). Ma, poco dopo, il 25enne ha trovato un riparo in un capannone abbandonato a poche centinaia di metri. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

