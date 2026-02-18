Dà una testata a una donna e la minaccia con un' ascia | arrestato il senzatetto che terrorizzava i vicini

Mercoledì pomeriggio, un senzatetto di 25 anni proveniente dal Benin è stato arrestato a Saronno dopo aver aggredito una donna e minacciato altri vicini con un'ascia. L’uomo, che viveva in un alloggio di fortuna in Cascina Colombara, aveva ormai creato un clima di paura tra gli abitanti. Le forze dell’ordine sono intervenute dopo diverse segnalazioni per le sue azioni violente e il suo comportamento aggressivo. L’uomo si trova ora in custodia, mentre le autorità indagano sulla vicenda.

È stato arrestato, mercoledì pomeriggio, l'uomo di 25 anni originario del Benin che, da mesi, terrorizzava gli abitanti della zona in cui si era installato, in un alloggio di fortuna, nella località di Cascina Colombara a Saronno (Varese). Diversi atteggiamenti aggressivi erano stati denunciati. Tra questi l'aggressione a una donna, colpita con una testata, ma anche varie minacce con un'ascia, danneggiamenti e altro ancora. La polizia locale era intervenuta sgomberando la baracca in cui viveva l'uomo (un richiedente asilo che, come tale, non può essere espulso dal Paese). Ma, poco dopo, il 25enne ha trovato un riparo in un capannone abbandonato a poche centinaia di metri.