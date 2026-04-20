Colpi salvezza Sasso e Progresso da urlo

Nella partita tra Lentiggione e Progresso, la squadra ospite ha ottenuto una vittoria per 2-1. Il match si è concluso con i gol di due giocatori del Progresso, che hanno permesso di conquistare i tre punti. La formazione della Lentiggione ha schierato diversi titolari, tra cui Gasperini, Nanni e Nappo, mentre il Progresso ha fatto ingresso in campo con Masini, Nava e Cavacchioli.

LENTIGIONE 1 PROGRESSO 2 LENTIGIONE: Gasperini, Masini (dal 26’ st Mordini), Mele, Cudini (47’ st Nava), Miglietta (32’ st Cavacchioli), Penta, Nappo, Battistello, Nanni, Cellai, Alessandrini. A disp.: Cheli, Bita, Pari, Agbekornu, Montipò, Baiocchi. All. Pedrelli. PROGRESSO: N. Mascolo, Giovane, Cestaro, Bonetti, Maltoni, Mascanzoni (43’ st S. Barbaro), Dandini, Sansò, Calabrese, Stellacci, Mezzadri (40’ st Kola). A disp.: Gelati, G. Barbaro, L. Mascolo, Finessi, Minelli, Cataldi, Mereghetti. All. Graffiedi. Arbitro: Saffioti di Como. Reti: 12’ pt Giovane, 31’ Nanni (rig.); 29’ st. Mascanzoni. Note: ammoniti Cestaro, Pedrelli, Nappo, Mascanzoni, Mezzadri e Pedrelli, allenatore Lentigione.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Colpi salvezza Sasso e Progresso da urlo Notizie correlate Sasso e Progresso, c’è un pezzo di salvezzaAffronterà queste ultime tre partite di stagione regolare come se si trattasse di vere e proprie finali, il Sasso Marconi di Carlo Alberto Bertone. Sasso e Progresso, turno da dimenticaredi Nicola Baldini SASSO MARCONI Brutta sconfitta casalinga per il Sasso Marconi di Franco Farneti che, al ‘Carbonchi’, cade contro la Pro Palazzolo e... Contenuti di approfondimento Sasso e Progresso, there is a piece of salvationSerie D: Big points up for grabs: Bertone's team hosts Rovato Vertovese, while Graffiedi's team visits the battleship Lentigione. sport.quotidiano.net Sasso e Progresso, c’è un pezzo di salvezzaSerie D Punti pesanti in palio: il team di Bertone ospita il Rovato Vertovese, la squadra di Graffiedi fa visita alla corazzata Lentigione ... ilrestodelcarlino.it