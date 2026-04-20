Colpi salvezza Sasso e Progresso da urlo

Da sport.quotidiano.net 20 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella partita tra Lentiggione e Progresso, la squadra ospite ha ottenuto una vittoria per 2-1. Il match si è concluso con i gol di due giocatori del Progresso, che hanno permesso di conquistare i tre punti. La formazione della Lentiggione ha schierato diversi titolari, tra cui Gasperini, Nanni e Nappo, mentre il Progresso ha fatto ingresso in campo con Masini, Nava e Cavacchioli.

LENTIGIONE 1 PROGRESSO 2 LENTIGIONE: Gasperini, Masini (dal 26’ st Mordini), Mele, Cudini (47’ st Nava), Miglietta (32’ st Cavacchioli), Penta, Nappo, Battistello, Nanni, Cellai, Alessandrini. A disp.: Cheli, Bita, Pari, Agbekornu, Montipò, Baiocchi. All. Pedrelli. PROGRESSO: N. Mascolo, Giovane, Cestaro, Bonetti, Maltoni, Mascanzoni (43’ st S. Barbaro), Dandini, Sansò, Calabrese, Stellacci, Mezzadri (40’ st Kola). A disp.: Gelati, G. Barbaro, L. Mascolo, Finessi, Minelli, Cataldi, Mereghetti. All. Graffiedi. Arbitro: Saffioti di Como. Reti: 12’ pt Giovane, 31’ Nanni (rig.); 29’ st. Mascanzoni. Note: ammoniti Cestaro, Pedrelli, Nappo, Mascanzoni, Mezzadri e Pedrelli, allenatore Lentigione.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

colpi salvezza sasso e progresso da urlo
© Sport.quotidiano.net - Colpi salvezza Sasso e Progresso da urlo

Notizie correlate

Sasso e Progresso, c’è un pezzo di salvezzaAffronterà queste ultime tre partite di stagione regolare come se si trattasse di vere e proprie finali, il Sasso Marconi di Carlo Alberto Bertone.

Sasso e Progresso, turno da dimenticaredi Nicola Baldini SASSO MARCONI Brutta sconfitta casalinga per il Sasso Marconi di Franco Farneti che, al ‘Carbonchi’, cade contro la Pro Palazzolo e...

Contenuti di approfondimento

progresso da colpi salvezza sasso eSasso e Progresso, there is a piece of salvationSerie D: Big points up for grabs: Bertone's team hosts Rovato Vertovese, while Graffiedi's team visits the battleship Lentigione. sport.quotidiano.net

progresso da colpi salvezza sasso eSasso e Progresso, c’è un pezzo di salvezzaSerie D Punti pesanti in palio: il team di Bertone ospita il Rovato Vertovese, la squadra di Graffiedi fa visita alla corazzata Lentigione ... ilrestodelcarlino.it

Cerca notizie e video sullo stesso argomento.