Il Sasso Marconi, guidato da Carlo Alberto Bertone, si prepara a disputare le ultime tre partite di stagione regolare, considerando ogni incontro come una finale. La squadra si concentra sull’obiettivo di ottenere risultati utili per migliorare la propria posizione in classifica, senza possibilità di margine di errore. La squadra si sta allenando con determinazione in vista di queste sfide decisive.

Affronterà queste ultime tre partite di stagione regolare come se si trattasse di vere e proprie finali, il Sasso Marconi di Carlo Alberto Bertone. Quando all’appello mancano appena 270 minuti, la formazione gialloblù si trova infatti al quartultimo posto in classifica, a quota 27, e, se il campionato finisse oggi, capitan Geroni e compagni si giocherebbero la permanenza in categoria nel playout esterno sul terreno di gioco dell’ Imolese. Fortunatamente all’appello mancano ancora tre sfide per un totale di nove punti, con il Sasso che, ormai impossibilitato a salvarsi direttamente, cercherà quantomeno di ribaltare il fattore campo (che tra l’altro garantisce il doppio risultato a disposizione).🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Sasso e Progresso, c’è un pezzo di salvezza

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