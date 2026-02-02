Questa sera il Sasso Marconi di Franco Farneti subisce una brutta sconfitta in casa contro la Pro Palazzolo. I padroni di casa cadono al ‘Carbonchi’ e rimangono al penultimo posto in classifica con 22 punti.

di Nicola Baldini SASSO MARCONI Brutta sconfitta casalinga per il Sasso Marconi di Franco Farneti che, al ‘Carbonchi’, cade contro la Pro Palazzolo e resta così al sestultimo posto in classifica a quota 22. Passano appena due giri di orologio e la formazione lombarda riesce a portarsi in vantaggio: sugli sviluppi di un corner nei pressi del primo palo, Verzelletti è il più lesto ad avventarsi sulla sfera e a spedirla in porta con un tocco di coscia. I padroni di casa accusano il colpo e, fatta eccezione per un velenoso tiro-cross di Leonardi all’11’ e per una conclusione da fuori di Armaroli al 33’, non riescono praticamente mai a rendersi pericolosi dalle parti dell’estremo difensore avversario. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Sasso e Progresso, turno da dimenticare

Approfondimenti su Sasso Marconi

Domenica può essere una giornata decisiva per il Sasso Marconi.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Sasso Marconi

Argomenti discussi: Franzini verso Pistoiese – Piacenza: Sono queste le gare belle a giocare. Loro temibili, ma anche noi abbiamo le nostre armi – AUDIO; Calcio - Crema, tre punti; In campo Progresso e Sasso, occasioni d’oro; In campo Progresso e Sasso occasioni d’oro.

In campo Progresso e Sasso, occasioni d’oroSerie D Ore 14,30: il team di Graffiedi ospita Crema per spiccare il volo, quello di Farneti invece in missione contro la Trevigliese . ilrestodelcarlino.it

Sasso e Progresso, domenica delicatissimaSerie D Alle 14.30 sfide cruciali in chiave salvezza: i ragazzi di Farneti ospitano la Pro Palazzolo, quelli di Graffiedi a Desenzano ... ilrestodelcarlino.it

L’impresa dei franciacortini che battono 3-1 gli emiliani permette ai gardesani, che stendono con lo stesso risultato il Progresso, di salire in vetta. Colpo della Pro Palazzolo sul campo del Sasso Marconi - facebook.com facebook