Tenta la truffa dello specchietto ma l' autista è un poliziotto | denunciato 22enne

Un giovane di 22 anni ha tentato di mettere in atto la classica truffa dello specchietto lungo la circonvallazione di Catania. Si era nascosto dietro un muro, pronto a far scattare l’imboscata, ma non aveva fatto i conti con un autista in divisa. L’uomo, infatti, si è rivelato essere un poliziotto in servizio e ha scoperto subito il trucco. Ora il 22enne è stato denunciato.

Si è appostato lungo la circonvallazione di Catania per adocchiare l’auto da colpire con una caramella, in modo da simulare la rottura dello specchietto. Ma il truffatore, un 22enne di Siracusa, ha fatto male i conti perché ha preso di mira l’auto di un poliziotto della questura di Catania, libero dal servizio, che in pochi istanti ha smascherato la sua messa in scena e ha chiesto l’intervento dei colleghi delle volanti. Il poliziotto stava percorrendo la circonvallazione quando, all’improvviso, ha avvertito un forte rumore sulla fiancata destra, come se avesse colpito qualcosa con la propria vettura.🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Un 42enne della provincia di Avellino è stato denunciato dai Carabinieri di Forino per aver tentato di mettere in atto la truffa dello specchietto.

A Forino, i Carabinieri hanno sventato una tentata truffa dello specchietto ai danni di un anziano automobilista.

