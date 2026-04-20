Collegamento stazione-Aeroporto del Salento | fissata la data di avvio del cantiere

È stata annunciata la data di inizio dei lavori per il collegamento ferroviario tra la stazione di Brindisi e l’Aeroporto del Salento. Il cantiere è pronto a partire e rappresenta un passo avanti per la connessione tra la città e l’aeroporto. La notizia riguarda la fase di avvio delle opere di costruzione, senza ulteriori dettagli sui tempi di completamento o sui soggetti coinvolti.

BRINDISI - Il collegamento ferroviario tra la stazione di Brindisi e l’Aeroporto del Salento è pronto a entrare nella fase realizzativa. Lo ha annunciato il sottosegretario di Stato al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con delega al coordinamento funzionale delle opere commissariate.🔗 Leggi su Brindisireport.it Notizie correlate Dopo lo stop per un vizio di forma, fissata la nuova data di avvio del processo per l'uccisione dell'orsa AmarenaFissata al 28 aprile alle 10 la nuova udienza predibattimentale del processo per l’uccisione dell’orsa Amarena. Via libera dalla Regione al collegamento pedonale diretto tra la stazione Fontanarossa e l'aeroporto"Una soluzione che ci consentirà di avere un servizio più moderno e in linea con gli standard internazionali" - ha detto il presidente Schifani Un... Contenuti e approfondimenti Si parla di: Bari, vento forte: aerei in arrivo dirottati a Brindisi. Cancellati voli in partenza. Infrastrutture. Ferrante (Mit) in Salento, 4 maggio al via lavori collegamento aeroporto BrindisiInfrastrutture Puglia: il Sottosegretario Tullio Ferrante annuncia l'avvio dei lavori per il collegamento ferroviario Brindisi-Aeroporto del Salento il prossimo 4 maggio. Un'opera strategica per il tu ... trmtv.it Bretella ferroviaria per l’Aeroporto del Salento: sbloccato il cantiere, partono i lavoriUna foto durante il sopralluogo. BRINDISI – Il cantiere della bretella ferroviaria tra l’aeroporto del Salento e la linea adriatica riparte dopo un anno e mezzo di stallo e il rischio concreto di ... lecceprima.it