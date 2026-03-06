Colleferro Giornata Internazionale della Donna Due grandi iniziative del Comune all’Auditorium Fabbrica della Musica
In occasione della Giornata Internazionale della Donna, il Comune di Colleferro ha promosso due eventi presso l’Auditorium “Fabbrica della Musica”. Le iniziative sono state organizzate per celebrare questa ricorrenza e coinvolgere la comunità locale. La giornata ha visto la partecipazione di diverse persone, con attività che hanno attirato l’attenzione di pubblico e media. L’evento si è svolto nel rispetto delle disposizioni sanitarie vigenti.
Cronache Cittadine COLLEFERRO – In occasione della Giornata Internazionale della Donna, il Comune di Colleferro ha organizzato una serie di iniziative dedicate.
