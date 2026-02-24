Colleferro Scalo Al piano superiore dell’Auditorium Fabbrica della Musica inaugurato lo Sportello Animali

Eledina Lorenzon ha aperto lo “Sportello Animali” al secondo piano dell’Auditorium “Fabbrica della Musica” a Colleferro Scalo, per rispondere alle richieste dei cittadini e offrire assistenza. La decisione nasce dalla crescente preoccupazione di chi cerca un punto di riferimento per problemi legati agli animali domestici. La nuova struttura vuole facilitare le persone in difficoltà e promuovere il rispetto verso gli animali. Nei prossimi giorni saranno organizzate prime incontri con la comunità locale.

