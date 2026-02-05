JD Vance è arrivato a Milano per partecipare alle Olimpiadi del 2026. Per garantire la sua sicurezza, le autorità hanno messo in allerta l’hotel Gallia, circondato da cecchini sui tetti. La presenza di uomini armati è visibile e crea un clima di massima attenzione nella zona.

La presenza di JD Vance a Milano per le Olimpiadi invernali 2026 ha fatto scattare una serie di misure di sicurezza imponenti. Sui tetti attorno all’hotel Gallia, che ospita il vicepresidente degli Stati Uniti d’America, sono stati piazzati dei cecchini. Al seguito di JD Vance ci sono circa 300 uomini, che si occuperanno della sua sicurezza. JD Vance è arrivato a Milano per le Olimpiadi 2026 Il vicepresidente degli Stati Uniti JD Vance è atterrato all’aeroporto di Milano Malpensa nella mattinata di giovedì 5 febbraio. Assieme a lui, presenti la moglie Usha e i loro figli. JD Vance è stato accolto da alcuni funzionari, tra cui l’ambasciatore Usa in Italia Tilman Fertitta. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - JD Vance a Milano per le Olimpiadi 2026, hotel Gallia "circondato" dai cecchini sui tetti

Approfondimenti su Milano Olimpiadi2026

La polizia ha rafforzato i controlli intorno all’hotel Gallia a Milano, dove alloggia la delegazione Usa.

Domani Milano si prepara ad accogliere la cerimonia di apertura delle Olimpiadi 2026.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Milano Olimpiadi2026

Argomenti discussi: J. D. Vance atterra a Malpensa: via alla super missione americana per Milano-Cortina, tra ex campioni e cibo made in Usa; L'Ice sarà a Milano per le Olimpiadi. Fontana: Scorteranno Vance e Rubio. Poi ritratta; Dopo le versioni discordanti, l'Ice conferma: sarà in Italia per le Olimpiadi. Supporterà la mitigazione dei rischi legati alla criminalità e accompagnerà JD Vance; Macron e l'imbarazzo per l’inaugurazione di Milano-Cortina: non vuole apparire vicino a Vance.

Milano Cortina: Vance e Rubio in Italia, Mattarella al Villaggio olimpico - LA DIRETTADomani la cerimonia di apertura. Imponente il servizio d'ordine in aeroporto per l'arrivo del vicepresidente e del segretario di Stato Usa (ANSA) ... ansa.it

Milano Cortina: Vance e Rubio arrivati a Milano. Domani la cerimonia di aperturaÈ atterrato all'aeroporto di Malpensa il volo del vicepresidente degli Stati Uniti JD Vance. Accompagnato dalla moglie Usha, Vance è stato prelevato in pista dal servizio di sicurezza. Lo scalo è ... ansa.it

Olimpiadi a Milano: per gli Usa attesi Vance e Rubio. Merz c’è, Macron in dubbio. Domani show a San Siro. di @FdQdT x.com

Milano pronta al grande show: arrivano Meloni e Vance, schierati cecchini e droni. Stasera la cena di gala tra i leader mondiali, prima Mattarella fa visita alla squadra azzurra. Domani la cerimonia d’apertura a San Siro con protagonisti Tomba e Compagnoni # facebook