La polizia ha rafforzato i controlli intorno all’hotel Gallia a Milano, dove alloggia la delegazione Usa. Gli agenti presidiano la zona per garantire la sicurezza durante le Olimpiadi. La delegazione americana si sistemerà in quattro piani dell’albergo di piazza Duca d’Aosta, dove resterà fino alla fine della competizione.

La delegazione Usa avrà base nella struttura alberghiera di piazza Duca d'Aosta, dove occuperà quattro piani fino alla partenza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Olimpiadi, Vance a Milano: polizia presidia zona dell'hotel Gallia

Approfondimenti su Olimpiadi Milano

Il brunch della domenica all’Excelsior Hotel Gallia di Milano è un momento di convivialità e relax, pensato per condividere un’esperienza gastronomica di qualità.

La premier Meloni potrebbe incontrare il vicepresidente americano Vance a Milano, vicino alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Olimpiadi Milano

Argomenti discussi: L'Ice sarà a Milano per le Olimpiadi. Fontana: Scorteranno Vance e Rubio. Poi ritratta; Macron e l'imbarazzo per l’inaugurazione di Milano-Cortina: non vuole apparire vicino a Vance; Milano diventa la capitale del mondo. Da Vance a Rubio, ecco chi ci sarà alla cena olimpica con Mattarella alla Fabbrica del Vapore; Dua Lipa, Snoop Dogg, Macron-Vance e Sinner a Milano Cortina: nessuno vuole perdersi i Giochi.

Olimpiadi Milano-Cortina 2026, da Vance a Mattarella: i politici alla cerimonia d'aperturaLeggi su Sky TG24 l'articolo Olimpiadi Milano-Cortina 2026, da Vance a Mattarella: i politici alla cerimonia d'apertura ... tg24.sky.it

Milano Cortina 2026, Rubio e Vance atterrati a Malpensa. Questa sera la cena di gala con MattarellaAlla Fabbrica del Vapore la cena istituzionale che apre Milano-Cortina 2026. In città capi di Stato, sovrani e vertici internazionali. Rafforzato il ... affaritaliani.it

Meloni potrebbe incontrare Vance all'inaugurazione delle Olimpiadi x.com

OLIMPIADI / Scatta la Ztl ma le scuole non chiudono: respinta la richiesta. Forse arriva Vance. Mattarella alla Scala torna a chiedere «con determinazione» la tregua olimpica facebook