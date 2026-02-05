Olimpiadi Vance a Milano | polizia presidia zona dell' hotel Gallia
La polizia ha rafforzato i controlli intorno all’hotel Gallia a Milano, dove alloggia la delegazione Usa. Gli agenti presidiano la zona per garantire la sicurezza durante le Olimpiadi. La delegazione americana si sistemerà in quattro piani dell’albergo di piazza Duca d’Aosta, dove resterà fino alla fine della competizione.
La delegazione Usa avrà base nella struttura alberghiera di piazza Duca d'Aosta, dove occuperà quattro piani fino alla partenza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Approfondimenti su Olimpiadi Milano
Il brunch della domenica all’Excelsior Hotel Gallia
Il brunch della domenica all’Excelsior Hotel Gallia di Milano è un momento di convivialità e relax, pensato per condividere un’esperienza gastronomica di qualità.
Meloni, possibile bilaterale con Vance a Milano all'inaugurazione delle Olimpiadi
La premier Meloni potrebbe incontrare il vicepresidente americano Vance a Milano, vicino alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi.
Ultime notizie su Olimpiadi Milano
Argomenti discussi: L'Ice sarà a Milano per le Olimpiadi. Fontana: Scorteranno Vance e Rubio. Poi ritratta; Macron e l'imbarazzo per l’inaugurazione di Milano-Cortina: non vuole apparire vicino a Vance; Milano diventa la capitale del mondo. Da Vance a Rubio, ecco chi ci sarà alla cena olimpica con Mattarella alla Fabbrica del Vapore; Dua Lipa, Snoop Dogg, Macron-Vance e Sinner a Milano Cortina: nessuno vuole perdersi i Giochi.
Olimpiadi Milano-Cortina 2026, da Vance a Mattarella: i politici alla cerimonia d'aperturaLeggi su Sky TG24 l'articolo Olimpiadi Milano-Cortina 2026, da Vance a Mattarella: i politici alla cerimonia d'apertura ... tg24.sky.it
Milano Cortina 2026, Rubio e Vance atterrati a Malpensa. Questa sera la cena di gala con MattarellaAlla Fabbrica del Vapore la cena istituzionale che apre Milano-Cortina 2026. In città capi di Stato, sovrani e vertici internazionali. Rafforzato il ... affaritaliani.it
Meloni potrebbe incontrare Vance all'inaugurazione delle Olimpiadi x.com
OLIMPIADI / Scatta la Ztl ma le scuole non chiudono: respinta la richiesta. Forse arriva Vance. Mattarella alla Scala torna a chiedere «con determinazione» la tregua olimpica facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.