Coinvolti calciatori di Serie A Festini a luci rosse scandalo choc | arresti e sequestri

Sono stati arrestati diversi calciatori di Serie A coinvolti in un'indagine riguardante festini a luci rosse e attività illegali legate a un sistema organizzato. Durante le operazioni sono stati sequestrati denaro e documenti, mentre le autorità hanno notificato le misure cautelari. L'indagine riguarda un gruppo che gestiva eventi privati di natura sessuale, con coinvolgimento di figure note nel mondo dello sport professionistico.

Un sistema organizzato, discreto e apparentemente legato al mondo scintillante degli eventi esclusivi. È questo il quadro che emerge dall’indagine della Procura di Milano, che ha scoperchiato un presunto giro di escort di lusso legato alla movida della città. Serate eleganti, locali rinomati e clientela selezionata facevano da cornice a un meccanismo che, secondo gli inquirenti, andava ben oltre il semplice intrattenimento. Le indagini, portate avanti dai finanzieri del Comando provinciale, hanno condotto a quattro arresti domiciliari e a una serie di perquisizioni. Al centro dell’inchiesta una società che organizzava eventi per una clientela facoltosa, trasformando però, sempre secondo l’accusa, queste occasioni mondane in un vero e proprio sistema strutturato di sfruttamento della prostituzione.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Notizie correlate

Leggi anche: Lo scandalo a luci rosse. Le inchieste separate su Poggianti e Belgiorno

Leggi anche: Lugano, scandalo a luci rosse: "orgia nella sauna", chi hanno beccato

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Stuprata dopo una festa per la Serie C, imputati tre ex giocatori del Bra calcio; Dalla festa promozione al Tribunale: tre calciatori sotto accusa per violenza sessuale; Stupro di Bra, il calciatore coinvolto continua a giocare: Lo faccio perché sono innocente. Rabbia dei tifosi che gridano alla vergogna; Violenza di gruppo, tre calciatori sotto accusa: coinvolti due giovani di Roma e Tivoli.

Bufera escort in Serie A: festini a Milano, decine di calciatori coinvoltiCi sarebbero diversi calciatori di serie A tra i clienti della società finita al centro di una indagine della Procura di Milano contro il favoreggiamento e lo sfruttamento della prostituzione nei loca ... msn.com

Giro di escort di lusso nei locali della movida di Milano: coinvolti calciatori di Serie AGiro di escort di lusso nei locali della movida di Milano: coinvolti calciatori di Serie A Quattro persone sono finite ai domiciliari, sequestrati 1,2 milioni di euro ... laregione.ch

Escort nei locali della movida, quattro arresti: coinvolti anche calciatori di Serie A in serate da milioni di euro - facebook.com facebook