A Lugano, nel Canton Ticino, sono stati scoperti diversi individui coinvolti in un'orgia all’interno di una sauna, episodio che ha attirato l’attenzione della comunità locale. Le autorità hanno identificato le persone presenti, mentre le indagini sono ancora in corso. La vicenda sta suscitando scalpore tra i residenti, che seguono con attenzione gli sviluppi della situazione.

Beccati a fare un' orgia in una sauna. Non è la trama (banale) di un film a luci rosse, ma la piccantissima storiaccia che sta facendo chiacchierare la sonnacchiosa Lugano, nel Canton Ticino. La notizia che sta facendo il giro della Svizzera italiana arriva dalla Piscina coperta della cittadina a una manciata di chilometri da Como e Varese. Secondo quanto riportato dal sito locale Tio.ch, "cinque persone" sono stare sorprese dal bagnino a compiere " atti osceni " all'interno del bagno turco che si trova nel seminterrato della struttura pubblica, accessibile pagando un biglietto. Un tranquillo, caldissimo pomeriggio di gennaio, e non certo per le condizioni meteo né per i carboni ardenti. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Lugano, scandalo a luci rosse: "orgia nella sauna", chi hanno beccato

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