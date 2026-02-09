Vinicio Capossela è il quattordicesimo artista di BOP – BEATS OF POMPEI 2026

Vinicio Capossela è il quattordicesimo artista confermato per questa edizione di B.O.P. – Beats of Pompeii. Il cantante si aggiunge a un cartellone già ricco di concerti in uno dei luoghi più suggestivi al mondo, l’area archeologica di Pompei. La sua presenza porta un’ulteriore nota di interesse a un evento che unisce musica, arte e storia in un contesto davvero unico.

Beats Of Pompeii, il festival che fonde storia, arte e musica in uno scenario archeologico unico al mondo, arricchisce il suo già stellare cartellone estivo 2026 con un annuncio eccezionale. Il quattordicesimo appuntamento del programma vedrà salire sul palco del suggestivo Anfiteatro del Parco Archeologico di Pompei, il 13 luglio, una delle figure più influenti e originali della musica che nasce dal bacino del Mediterraneo: VINICIO CAPOSSELA. La prevendita dei biglietti è su piattaforma ticketone.it e ticketmaster.it Prezzi dei biglietti: Poltronissima gold euro 80, Poltronissima euro 65, Poltrona euro 50, Gradinata platinum euro 35, Gradinata euro 30.

