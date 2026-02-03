A Milano, i Patagarri presentano la loro nuova bomba musicale con Vinicio Capossela. Non si limitano a un video o a una canzone: vogliono lasciare il segno, anche all’estero. La loro musica ha un peso forte e deciso, che va oltre il semplice intrattenimento.

Milano, 3 febbraio 2026 - Più di un videoclip. Più di un semplice brano musicale. Quella dei Patagarri è una dichiarazione pesante. Uno schierarsi, come ormai la jazz band milanese ci ha abituato a fare. Ulteriore testimonianza di questa volontà è il fatto che il messaggio in merito a ‘Bomba intelligente’, il nuovo singolo della band, è stato affidato a Vinicio Capossela. Il cantautore ha infatti presentato la canzone della band sui social network. L’annuncio. “È ufficialmente tramontata l’epoca in cui l’Italia veniva ricordata nel mondo come patria dei poeti, del buon cibo e delle canzoni d’amore. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - “All’estero assaggeranno il nostro piombo”: la Bomba Intelligente dei Patagarri con Vinicio Capossela

Approfondimenti su Milano Patagarri

I Patagarri annunciano l’uscita del loro nuovo singolo, La bomba intelligente.

Vinicio Capossela ricorda Pier Vittorio Tondelli, sottolineando come nel suo primo disco abbia percepito “lo stesso sguardo” dell’autore.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Milano Patagarri

Argomenti discussi: Vinicio Capossela promuove La Bomba Intelligente, la canzone dei Patagarri contro l'azienda Leonardo; I Patagarri, Vinicio Capossela e La bomba intelligente: satira musicale e immaginario bellico nel nuovo videoclip.

All’estero assaggeranno il nostro piombo: la Bomba Intelligente dei Patagarri con Vinicio CaposselaMilano, 3 febbraio 2026 - Più di un videoclip. Più di un semplice brano musicale. Quella dei Patagarri è una dichiarazione pesante. Uno schierarsi, come ormai la jazz band milanese ci ha abituato a fa ... quotidiano.net

Italiani con case all’estero/ Nel mirino il patrimonio immobiliare: novitàGli italiani con case all'estero saranno nel mirino del Governo Meloni e dell'UE, con dati e informazioni condivise tra ben 24 Paesi. Tra non molto gli italiani con case all’estero saranno sotto ... ilsussidiario.net

OTRlive. I PATAGARRI · La Bomba Intelligente. Che cosa abbiamo fatto della nostra intelligenza, se il punto più alto del progresso sembra coincidere con la nostra capacità di distruggerci Ascolta La Bomba Intelligente de @i.patagarri al link in stories #IPat - facebook.com facebook

I Patagarri: "La bomba intelligente” è il nuovo singolo x.com