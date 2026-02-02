justin bieber billie eilish e molte altre star indossavano le spille ice out ai grammy awards 2026

Durante i Grammy Awards 2026, molte star come Justin Bieber e Billie Eilish hanno indossato spille con la scritta “ICE Out”. L’obiettivo era mettere in luce le tensioni legate alle operazioni di controllo dell’immigrazione condotte dall’ICE negli Stati Uniti. La scelta di usare le spille ha scatenato commenti e ha attirato l’attenzione sul tema. La serata si è trasformata così in un momento di protesta silenziosa tra le celebrità.

Nel corso della serata più importante per il mondo della musica, i Grammy Awards 2026, numerose star hanno voluto richiamare l’attenzione sulle tensioni che si stanno verificando in tutti gli Stati Uniti a causa delle operazioni di controllo dell’immigrazione da parte dell’ ICE. Sul red carpet che ha preceduto la cerimonia alla Crypto.com Arena di Los Angeles, diversi artisti hanno sfoggiato spille con la scritta “ICE Out”. Si è trattati di una presa di posizione per protestare contro l’operato degli agenti federali, voluti e protetti da Donald Trump. Sia Justin che Hailey Bieber indossavano l’accessorio, così come Billie Eilish e Finneas, entrambi schierati apertamente il governo. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

