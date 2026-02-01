Consumo energetico sotto pressione | esperti chiedono interventi urgenti per contenere i costi per famiglie e imprese

Il prezzo dell’energia cresce ancora, pesando su famiglie e imprese. Gli esperti chiedono interventi rapidi per ridurre i costi e aiutare chi fatica a pagare le bollette. La situazione diventa sempre più difficile, e molti si chiedono quanto si possa ancora resistere.

Il costo dell’energia continua a gravare sulle spalle di famiglie e imprese, mettendo a dura prova il potere d’acquisto e la sostenibilità economica del Paese. I consumi energetici, in crescita costante negli ultimi mesi, hanno portato a bollette ancora alle stelle, con un impatto diretto sui bilanci domestici e sulle attività produttive. L’analisi degli ultimi dati evidenzia un aumento significativo dei consumi invernali, alimentato da temperature più basse del normale e da una maggiore dipendenza da sistemi di riscaldamento elettrici e a gas. Questo trend, unito alle tensioni geopolitiche che influenzano i prezzi del petrolio e del gas naturale, ha reso il settore energetico una delle principali preoccupazioni per il governo e per gli esperti economici. 🔗 Leggi su Ameve.eu

