Decreto Bollette | 3 Miliardi per Famiglie e Imprese Bonus e Sconti per Mitigare l’Aumento dei Costi Energetici

Il governo Meloni ha approvato un nuovo decreto legge per far fronte all'aumento dei costi energetici, che ha colpito duramente famiglie e imprese. La causa principale è il rialzo dei prezzi dell'energia sui mercati internazionali, che si traduce in bollette più salate e maggiori difficoltà economiche. Per alleviare questa pressione, il governo ha messo a disposizione 3 miliardi di euro, destinati a bonus e sconti pratici, con l'obiettivo di aiutare chi si trova in difficoltà e di sostenere il settore produttivo.

Decreto Bollette: Il Governo Interviene con 3 Miliardi per Alleggerire le Pressioni Energetiche. Il governo Meloni ha varato un nuovo decreto legge per contenere l’aumento dei costi energetici, stanziando 3 miliardi di euro per famiglie e imprese. La misura, annunciata il 13 febbraio 2026, prevede bonus una tantum e sconti in bolletta, oltre a interventi per ridurre i costi del gas per il settore industriale, in un contesto di continua volatilità del mercato energetico. L’obiettivo è proteggere i consumatori e sostenere la competitività delle aziende italiane. Sostegno Immediato alle Famiglie Vulnerabili.🔗 Leggi su Ameve.eu

Il governo ha approvato un nuovo decreto che introduce un bonus di 90 euro per le famiglie e mette a disposizione 3 miliardi di euro per abbassare le spese di famiglie e imprese.

Il governo ha approvato il nuovo decreto bollette che entrerà in vigore nel 2026.

Vera Buonomo (Uil): "Il decreto bollette sta nascendo come misura tampone, che arriva tardi e non incide" (di A. Farruggia) x.com