Clementi sorride | Un obiettivo che sembrava fantascienza

La Vigor Senigallia si è imposta nel derby contro una squadra di Castelfidardo, confermando la propria convinzione di poter puntare ai playoff. La partita si è svolta ieri allo stadio Mancini, dove i giocatori hanno mostrato determinazione e compattezza. Il tecnico ha commentato con un sorriso che raggiungere i playoff era un obiettivo che sembrava irraggiungibile solo qualche tempo fa.

La Vigor Senigallia ci crede ai playoff. L’ha dimostrato ieri al Mancini di Castelfidardo prendendosi il derby tutto anconetano. "Una partita in cui entrambe le squadre dovevano assolutamente vincere, per obiettivi diversi – le parole di Clementi, allenatore della Vigor –. Abbiamo vinto noi e ancora siamo dietro a un obiettivo che sembrava fantascienza. Potrebbe essere invece ancora alla nostra portata". Una Vigor cinica contro un buon Castelfidardo. "Sapevamo della pericolosità di questa squadra che veramente è trasformata nell’ultimo periodo. Anzi faccio i complimenti al mister, una squadra molto competitiva dalla metà campo in su, molto tecnica, preparata, molto propositiva.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Clementi sorride: "Un obiettivo che sembrava fantascienza" Notizie correlate “Bella stronza di Marco Masini sembrava raccontare la storia che stavo vivendo in quei mesi (la rottura con Ferragni), sembrava fatta apposta”: così Fedez“Queste sono quelle esperienze che ti porti avanti in una carriera e che, riguardando indietro, vedi ricordi di esperienze che sei felice di aver... Gud, solo tanta paura. Obiettivo il derby col Pisa. E anche Rugani sorrideNonostante un inizio settimana complicato, reso tale da un weekend che ha complicato la corsa dei viola verso la salvezza, il lunedì ha portato in...