gud solo tanta paura obiettivo il derby col pisa e anche rugani sorride

La Fiorentina si prepara al derby contro il Pisa, ma l’atmosfera resta tesa. Gud si fa vedere, anche se la paura è tanta dopo un inizio settimana difficile. Rugani sorride, ma la squadra deve ancora superare molte difficoltà per uscire dalla crisi. La corsa alla salvezza resta complicata, e i tifosi sperano che il prossimo impegno possa portare qualche sorriso in più.

Nonostante un inizio settimana complicato, reso tale da un weekend che ha complicato la corsa dei viola verso la salvezza, il lunedì ha portato in dote se non altro una buona notizia per Vanoli. L’infortunio in cui è incappato Albert Gudmundsson è meno grave del previsto e, se tutto andrà per il meglio, il numero 10 potrà essere di nuovo a disposizione per la sfida di lunedì 23 contro il Pisa. A certificarlo è stato il report medico emanato dal club: "Gli esami diagnostici svolti sul giocatore hanno escluso lesioni capsulo-ligamentose acute a carico della caviglia sinistra. Gudmundsson ha già iniziato il percorso terapeutico e riabilitativo previsto e sarà rivalutato nei prossimi giorni". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

