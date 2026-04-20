Un insegnante di arti marziali ha commentato su una piattaforma social riguardo ai commenti sul corpo di una giovane influencer. Ha osservato come tra i commentatori ci siano persone di diverse età e generi, e ha sottolineato di aver visto un livello di odio molto forte nei messaggi pubblicati. La sua dichiarazione si concentra sulla volontà di difendere chiunque sia vittima di body shaming, indipendentemente dall’età o dal genere.

“A Chanel non la tocca niente e nessuno perchè va avanti ma il problema è l’orrore di quello che c’è scritto”.Queste le parole diClaudio Pallitto a La Volta Buona. Il personal trainer della figlia di Francesco Totti aveva già difeso la ragazza tramite un video sui social dopo ilbody shaming che le era stato rivolto dagli haters. E oggi ospite nel programma della Balivo ha di nuovo sottolineato comel’odio nei confronti di Chanel sia inaccettabile. Claudio Pallitto a La Volta Buona: “Per usare i social servirebbe un patentino. C’è un odio che non si spiega” “Tu ti sei sentito un po’ in colpa perché lei era nella tua palestra e si è sceso in...🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Claudio Pallitto a LVB sul body shaming a Chanel Totti: “Avrei difeso qualunque mia allieva”

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