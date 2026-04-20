Claudio Lauretta ospite al varieta' lk di Gianpiero Perone

Claudio Lauretta è stato ospite di Gianpiero Perone nel programma Varieta'LK. L’evento si è svolto al Teatro Q77, dove il pubblico ha assistito a un pomeriggio ricco di voci, risate e spettacoli. La presenza dell’attore ha coinvolto gli spettatori in un’atmosfera vivace, caratterizzata da momenti di intrattenimento e allegria. La serata ha visto anche la partecipazione di altri artisti, creando un’atmosfera di festa.

Claudio Lauretta al Teatro Q77: una pioggia di voci e risate per il Varieta'LKIl palcoscenico del Teatro Q77 si accende per un appuntamento imperdibile con il Varieta'LK. Ospite d'onore della serata sarà il fuoriclasse Claudio Lauretta: l'imitatore e trasformista più amato della TV (da Zelig a.🔗 Leggi su Torinotoday.it

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Claudio Lauretta: 'Mio padre mi ha insegnato il valore della famiglia'Ospite a ‘Ciao Maschio’ con Nunzia De Girolamo, l’attore e imitatore Claudio Lauretta ha offerto un toccante racconto della sua vita. L’intervista ha ripercorso il suo percorso, dagli anni giovanili e ... it.blastingnews.com

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Questa sera da non perdere! Claudio Lauretta al #TeatroGioiello di #Torino con il suo spettacolo "Nei Loro Panni" Ci vediamo stasera! Teatro Gioiello - Via Cristoforo Colombo 31 - Torino Lunedì 20 Aprile 2026 h 21:00 Acquisto biglietti > https://sh - facebook.com facebook

Gli ospiti dell’ultima puntata di #StaseraTuttoÈPossibile: Francesco Paolantoni, Herbert Ballerina, Giovanni Esposito, Peppe Iodice, Angelo Pintus, Rocío Muñoz Morales, Ema Stokholma e Ilenia Pastorelli. Tornano Vincenzo De Lucia e Claudio Lauretta. Tem x.com